El festival viral que tiñó de rojo una ciudad entera en Países Bajos

Hace unos días, miles de pelirrojos se reunieron en la ciudad de Tilburg, al sur de los Países Bajos, para celebrar el festival viral de Redhead Days. El evento, que se realiza todos los años, comenzó como un proyecto artístico y hoy convoca a familias enteras que pasan varios días compartiendo actividades, música y comunidad.

La edición 2025 se celebró del 29 al 31 de agosto y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El festival nació en 2005 de la mano de su fundador, Bart Rouwenhorst, quien buscaba apenas 15 modelos pelirrojas para una exposición de arte. En lugar de eso, se presentaron 150 personas con cabello pelirrojo natural, y el encuentro se transformó en algo mucho más grande.

Con el tiempo, Redhead Days se convirtió en un símbolo de inclusión, orgullo y comunidad global. Las imágenes del festival, con calles teñidas de rojo, selfies grupales y mensajes de identidad, se multiplican cada año en TikTok, Instagram y X, generando millones de interacciones.

Solo entre el 1% y el 2% de la población mundial tiene cabello rojo natural. Foto: AP/Virginia Mayo

Este año participaron asistentes de más de 80 países, con actividades que incluyeron conciertos, food trucks, charlas sobre salud capilar y talleres de maquillaje adaptado. Si bien el acceso fue gratuito y abierto a todo público, la tradicional foto grupal del domingo fue exclusivamente reservada para pelirrojos naturales. En 2013, esa imagen logró un récord Guinness con 1.672 personas en una sola toma.

Identidad, comunidad y orgullo

Solo entre el 1% y el 2% de la población mundial tiene cabello rojo natural, lo que convierte al festival en un espacio de pertenencia y celebración. “Vine por curiosidad, para ver cómo era no destacar en la multitud”, contó una asistente en una edición anterior.

Captura de pantalla 2025-09-02 111353 Redhead Days: miles de pelirrojos tiñeron las calles de Tilburg en una celebración que se volvió viral en redes sociales. Foto: AP/Virginia Mayo

También hubo historias de resiliencia. Daniel Hank, un mago alemán, viajó seis horas para participar. En su juventud fue víctima de acoso por su apariencia, pero hoy celebra su barba roja como símbolo de identidad: “No hay muchos chicos con el pelo largo y rojo. Es fácil reconocerme”.