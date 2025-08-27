PAMI reveló qué hará con un beneficio gratis para jubilados en septiembre

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) confirmó que durante septiembre seguirá vigente el beneficio de entrega de anteojos sin costo para jubilados y pensionados. Este beneficio ya fue otorgado en meses anteriores y muchos beneficiarios buscan renovarlos o algunos obtenerlos por primera vez.

PAMI resaltó también que sigue atendiendo a más de cinco millones de personas en todo el país entre jubilados, pensionados y adultos mayores que se encuentran bajo la órbita de esta obra social. El objetivo de esta medida es ampliar los servicios médicos y sociales que otorga PAMI a sus afiliados.

Cada afiliado puede solicitar dos pares de lentes por año. La elección puede ser un par para visión cercana y otro para visión lejana, o bien un par de bifocales que unifican ambas funciones.

En el caso de quienes elijan bifocales por primera vez, se requiere la realización de la Escala FIN, un estudio que permite comprobar si el usuario puede adaptarse correctamente a este tipo de cristales.

PAMI sigue con sus beneficios para jubilados.

Cómo acceder al beneficio de PAMI para jubilados

Para recibir los anteojos gratuitos es necesario:

Tener una receta oftalmológica electrónica emitida por un profesional que trabaje con PAMI.

Presentar DNI y credencial vigente.

Acercarse a una óptica adherida al programa, sin necesidad de turno previo.

Un dato importante: si un afiliado pide bifocales y no logra adaptarse, no podrá cambiarlos por lentes separados de cerca y de lejos dentro del mismo año.

El beneficio se encuentra disponible para todos los afiliados activos del organismo, siempre que cumplan con la documentación solicitada.

La continuidad de este plan representa un alivio económico significativo, ya que permite a las personas mayores acceder a anteojos de calidad sin afrontar los elevados costos del mercado. Con esta medida, PAMI busca mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados, garantizando un cuidado fundamental para su salud visual.