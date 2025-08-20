PAMI: cuántos medicamentos gratuitos puede pedir un afiliado por mes en agosto

Los afiliados de PAMI pueden acceder a la cobertura del 100% de sus medicamentos, aunque existe un tope mensual de cuatro unidades.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa con un proceso de modernización de sus servicios. Hace algunos meses, se implementó una nueva metodología para acceder a medicamentos gratuitos y, posteriormente, se sumó el sistema de recetas electrónicas. A pesar de que ya lleva tiempo en funcionamiento, todavía existen dudas entre los afiliados sobre cómo funciona el trámite y cuáles son los requisitos exactos.

La obra social explica que estos cambios buscan optimizar los recursos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. En este contexto, se establecieron criterios más estrictos y un proceso más digitalizado, que obliga a los afiliados a cumplir con ciertas condiciones para poder acceder a la cobertura total de medicamentos.

PAMI aclara que los afiliados pueden solicitar la cobertura del 100% de hasta cuatro medicamentos por mes. Si se requiere un número mayor, será necesario realizar un trámite presencial en una agencia de la obra social, solicitando previamente un turno.

Entre los requisitos obligatorios para acceder al beneficio se encuentran: tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a otro sistema de medicina prepaga en paralelo con PAMI, no ser titular de más de un inmueble y no contar con vehículos de menos de 10 años de antigüedad.

Documentación necesaria El trámite puede realizarlo el afiliado o un familiar a cargo y requiere presentar: