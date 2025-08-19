Presenta:

Trámites de PAMI ahora se pueden hacer fácilmente desde la aplicación o web

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recuerda a sus afiliados la gestión de trámites y consultas de servicios a través de su aplicación.

MDZ Sociedad

Pami-2
MILAGROS LOSTES - MDZ

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó su página web y recuerda a todos sus afiliados que pueden gestionar y consultar sus trámites a través de Mi Pami, disponible tanto en aplicación como en versión web.

Entre los beneficios, Mi Pami cuenta con un buscador que facilita encontrar servicios según palabras clave, como “anteojos” o “consulta médica”, dependiendo del trámite que se quiera realizar. Para acceder solo hace falta tener un celular o hacerlo a través de la computadora.

shutterstock_473252290
Algunas de las consultas que puede realizarse en Mi Pami. Foto: Instagram

Qué servicios se pueden gestionar online en Mi Pami

Entre los objetivos del nuevo portal se encuentra facilitar el acceso a los siguientes servicios:

  • Credencial PAMI
  • Órdenes médicas
  • Recetas electrónicas
  • Cartilla médica
  • Turnos para agencia
  • Médico de cabecera
  • Trámites web
  • Emergencias

De esta forma, los afiliados pueden realizar gestiones desde casa sin necesidad de asistir a una oficina. Se recomienda tener a mano el número de afiliado y el número del caso en trámite para agilizar los procesos.

PAMI
PAMI recuerda que los afiliados pueden gestionar sus tr&aacute;mites sin necesidad de moverse de casa.

Otras facilidades de la aplicación

Mi Pami también permite visualizar la credencial digital de todo el grupo familiar, acceder a farmacias adheridas para el retiro de medicamentos y sincronizar datos en tiempo real, ya sea desde la app o desde la web oficial. Esto garantiza que la información se mantenga actualizada en todos los canales.

