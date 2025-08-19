Trámites de PAMI ahora se pueden hacer fácilmente desde la aplicación o web
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó su página web y recuerda a todos sus afiliados que pueden gestionar y consultar sus trámites a través de Mi Pami, disponible tanto en aplicación como en versión web.
Entre los beneficios, Mi Pami cuenta con un buscador que facilita encontrar servicios según palabras clave, como “anteojos” o “consulta médica”, dependiendo del trámite que se quiera realizar. Para acceder solo hace falta tener un celular o hacerlo a través de la computadora.
Te Podría Interesar
Qué servicios se pueden gestionar online en Mi Pami
Entre los objetivos del nuevo portal se encuentra facilitar el acceso a los siguientes servicios:
- Credencial PAMI
- Órdenes médicas
- Recetas electrónicas
- Cartilla médica
- Turnos para agencia
- Médico de cabecera
- Trámites web
- Emergencias
De esta forma, los afiliados pueden realizar gestiones desde casa sin necesidad de asistir a una oficina. Se recomienda tener a mano el número de afiliado y el número del caso en trámite para agilizar los procesos.
Otras facilidades de la aplicación
Mi Pami también permite visualizar la credencial digital de todo el grupo familiar, acceder a farmacias adheridas para el retiro de medicamentos y sincronizar datos en tiempo real, ya sea desde la app o desde la web oficial. Esto garantiza que la información se mantenga actualizada en todos los canales.