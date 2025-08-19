Trámites de PAMI ahora se pueden hacer fácilmente desde la aplicación o web

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recuerda a sus afiliados la gestión de trámites y consultas de servicios a través de su aplicación.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó su página web y recuerda a todos sus afiliados que pueden gestionar y consultar sus trámites a través de Mi Pami, disponible tanto en aplicación como en versión web.

Entre los beneficios, Mi Pami cuenta con un buscador que facilita encontrar servicios según palabras clave, como “anteojos” o “consulta médica”, dependiendo del trámite que se quiera realizar. Para acceder solo hace falta tener un celular o hacerlo a través de la computadora.

Algunas de las consultas que puede realizarse en Mi Pami. Qué servicios se pueden gestionar online en Mi Pami Entre los objetivos del nuevo portal se encuentra facilitar el acceso a los siguientes servicios:

Credencial PAMI

Órdenes médicas

Recetas electrónicas

Cartilla médica

Turnos para agencia

Médico de cabecera

Trámites web

Emergencias

De esta forma, los afiliados pueden realizar gestiones desde casa sin necesidad de asistir a una oficina. Se recomienda tener a mano el número de afiliado y el número del caso en trámite para agilizar los procesos.