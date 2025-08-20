La Justicia imputó por desobediencia a titulares del PAMI por no entregar medicamentos gratuitos

La Justicia Federal acusó (imputó) este miércoles formalmente al titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo; y al titular del organismo local, David Litvinchuk , por el delito de desobediencia, tras el incumplimiento de ambos de las medidas cautelares en la que los jueces Pablo Quirós y Marcelo Garnica ordenaron restituir la cobertura gratuita de unos 170 medicamentos a jubilados de Mendoza .

La jueza Paula Marisi fue la que tomó esta decisión en Tribunales Federales de Mendoza, tras una audiencia oral en la que asistió de manera presencial Litvinchuk, y que siguió virtualmente Leguizamo. Si bien negó el pedido de prohibición de salida del país de ambos funcionarios de La Libertad Avanza al entender que no existe riesgo procesal, dejó una brecha de 45 días para que las partes aporten pruebas y de ahí tomar una definición sobre la elevación o no a juicio.

Los titulares del PAMI están bajo la mira de la Justicia Federal por no acatar las órdenes resueltas por Quirós y Garnica en diciembre pasado de restablecer el programa Vivir Mejor , en el que el PAMI otorgaba unos 170 medicamentos de forma gratuita a jubilados, y que fue eliminado por la nueva gestión libertaria.

Marisa Uceda y Carlos Blanco, referentes del organismo Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen) y dirigentes del peronismo mendocino, fueron quienes motorizaron las denuncias judiciales y acusaron de "negar todo" a las autoridades del PAMI.

"Son unos caraduras. Se presentaron alegando el supuesto excelente funcionamiento del PAMI y no justificaron el incumplimiento judicial. Siguen desconociendo el deber de aplicar la resolución del vademecum del programa Vivir Mejor", comentó Uceda a MDZ Online .

Congreso Partidario del PJ 7 Marisa Uceda, exdiputada nacional del peronismo. Maru Mena / MDZ

De igual forma, la imputación judicial no implica una "obligación" real del PAMI a seguir las órdenes de la Justicia. "Todo sigue en su curso y esperamos que comiencen a entregar los medicamentos al 100% de gratuidad a los jubilados que los necesitan", acotó la candidata a diputada nacional.

De hecho, señaló que hay varios medicamentos, como la hidrocortisona, "que no los están entregando". Agregó que estos medicamentos que en el programa eliminado por el PAMI estaban al 100%, hoy los entregan "con un 40 o 50% de descuento, y si es sin receta, deben pagar el total", expresó.

Mientras tanto, añadió que la multa que impuso la Justicia al PAMI por no acatar las órdenes, que es de $500.000 por día, "ya acumula una deuda que supera los $60 millones".