Afiliaciones truchas en PAMI: allanaron una sede por una investigación que apunta al jefe de LLA en Chaco

La Justicia investiga a Jorge Rodríguez por afiliaciones falsas. El jueves declarará en indagatoria en Resistencia tras ser allanada la sede local del PAMI.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, dispuso este mediodía un operativo en la sede local del PAMI en el marco de una investigación que apunta al jefe de La Libertad Avanza en Chaco, Jorge “Capi” Rodríguez, acusado de impulsar afiliaciones partidarias irregulares. Rodríguez deberá presentarse a declarar en indagatoria el próximo jueves.

Durante el procedimiento, efectivos de la Policía Federal y agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incautaron expedientes, documentos y dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes judiciales, según informaron fuentes con acceso a la causa.

El motivo de la investigación en PAMI La hipótesis de la fiscalía sostiene que Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en la provincia y actual titular regional de la Anses, habría utilizado su cargo para acceder a bases de datos oficiales y sumar de manera fraudulenta a ciudadanos al partido libertario sin su consentimiento.

El dirigente está imputado por falsedad ideológica y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La indagatoria del jueves en el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia girará en torno a más de 40 casos de afiliaciones falsas detectados por la Justicia.