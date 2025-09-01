PAMI: el paso a paso para recibir los pañales gratis en la puerta de tu casa

Con el objetivo de facilitar el acceso a insumos de primera necesidad, PAMI confirmó en las últimas horas que implementó un sistema que permite a los afiliados recibir pañales directamente en su casa. Para acceder al servicio, es fundamental contar con una orden médica vigente y mantener los datos personales actualizados en el sistema.

Esto rige para aquellos jubilados que pueden haber cambiado su domicilio en los últimos años o meses, por cualquier circunstancia, y no han actualizado los datos de su nueva ubicación o dirección.

El programa está destinado a todos los afiliados que cuenten con la indicación médica correspondiente . La obra social cubre hasta 90 pañales por mes, aunque en casos que requieran mayor cantidad se evaluará una autorización especial.

Para garantizar que la entrega llegue de manera correcta, es indispensable que el afiliado mantenga al día su dirección, teléfono y correo electrónico. La actualización se puede realizar a través de tres vías:

De manera presencial en las agencias de PAMI.

Renovación de la orden médica

Cada seis meses, el médico de cabecera o especialista debe emitir una Orden Médica Electrónica (OME). Este paso es obligatorio para mantener vigente el beneficio. No es necesario presentar recetas físicas, ya que todo se gestiona de manera digital.

Los pañales del PAMI se entregaban en las farmacias. Foto: Freepik Los pañales del PAMI se entregaban en las farmacias. Foto: Freepik

Cómo funciona la entrega a domicilio

Una vez que el pedido está aprobado:

El proveedor prepara el envío.

Se notifica al afiliado que el paquete está en camino.

El día de la entrega, se envía un aviso previo. La entrega puede recibirla cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio.

Si no hay nadie en la primera visita, el repartidor vuelve en un plazo de 72 horas. En caso de que la entrega no pueda concretarse, se deja un aviso con la información para retirar el pedido en un punto cercano, donde quedará disponible durante siete días.

En caso de demoras, entregas incompletas o problemas con la recepción, los afiliados pueden comunicarse al 138 (opción 0) o acercarse a una agencia de PAMI con el número de afiliado y la constancia del intento de entrega.

Los afiliados que ya contaban con la provisión de pañales no necesitan realizar ningún trámite adicional: el sistema se actualiza automáticamente a la modalidad de entrega a domicilio. La renovación semestral se mantiene, aunque quienes ya estaban incorporados al programa tendrán su próxima actualización recién en diciembre de 2025.