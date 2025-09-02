ARCA: estos monotributistas deberán pagar más de $50.000 en septiembre

Conocer los nuevos valores del Monotributo y los límites de cada categoría puede ayudar a los contribuyentes a organizar mejor sus finanzas del mes. Por eso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), ex AFIP, recordó los valores actualizados de las cuotas para septiembre de 2025.

Los montos fueron modificados en agosto y se mantendrán vigentes hasta febrero de 2026, cuando los monotributistas deberán volver a recategorizarse de forma obligatoria. El mecanismo de ajuste se basa en actualizaciones semestrales vinculadas a la inflación acumulada. En este contexto, varias categorías deberán afrontar pagos mensuales superiores a los $50.000, incluyendo el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.

ARCA actualizó las escalas del Monotributo: desde la categoría C en adelante, el pago mensual supera los $50.000. Foto: Archivo

En septiembre de 2025, los monotributistas de las categorías C en adelante ya superan el umbral de $50.000 mensuales, especialmente quienes están inscriptos por prestación de servicios. Los valores actualizados por ARCA muestran que la Categoría C paga $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio; la D, $63.357,80 y $61.824,18 respectivamente; la E, $89.714,31 y $81.070,26; y la F, $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para bienes. A partir de la Categoría G, los montos se disparan: $172.457,38 (servicios) y $118.920,05 (bienes); mientras que la H alcanza los $391.400,62 y $238.038,48 respectivamente.

En las escalas más altas, el impacto es aún mayor. La Categoría I paga $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio; la J, $874.069,29 y $434.895,92; y la K, $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para bienes. Estos valores incluyen todos los componentes del régimen simplificado y reflejan el peso fiscal que enfrentan los contribuyentes en cada tramo. Comparar montos según actividad es clave para entender el esfuerzo económico mensual.

¿Cómo y cuándo se paga el Monotributo?

Los monotributistas tienen tiempo hasta el día 20 de cada mes para cumplir con el pago. Si la fecha cae en fin de semana o feriado, el vencimiento se traslada automáticamente al primer día hábil siguiente.

El pago debe realizarse por medios electrónicos: home banking, débito automático o Volante Electrónico de Pago (VEP) generado desde el portal de ARCA. También se puede abonar desde la app oficial, disponible para Android y iOS. En casos excepcionales, como monotributistas sociales o asociados a cooperativas, se permite el pago presencial.

Desde ARCA recomiendan ingresar con clave fiscal al servicio “Cuenta corriente de monotributistas y autónomos” para verificar saldos, confirmar la categoría vigente y evitar errores que puedan derivar en recargos o exclusiones. El sistema ya refleja los nuevos valores actualizados por inflación, por lo que conviene revisar antes de pagar.