Anses revela las fechas de pagos a jubilados que reciben el haber mínimo en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó el calendario de pagos para jubilados que perciben el haber mínimo en septiembre de 2025. Este mes, los haberes se actualizan con un aumento del 1,9% y se mantiene el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $390.277,17.

Como es habitual, los jubilados que cobran el haber mínimo son los primeros en cobrar, junto con los beneficiarios de pensiones no contributivas. El cronograma se divide según la terminación de DNI de los titulares de cada prestación.

Los jubilados que cobran el haber mínimo serán los primeros en recibir el pago, junto con el bono extraordinario de $70.000.

El bono se paga completo a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16, el refuerzo será proporcional. El depósito se realiza de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.

Por otro lado, quienes perciben el haber máximo recibirán en septiembre $2.155.162,17, según lo establecido por la Resolución 298/2025 de Anses. A diferencia de los jubilados que cobran la mínima, no acceden al bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado exclusivamente a quienes se encuentran en la base del sistema previsional o dentro del rango proporcional hasta $390.277,17.

Calendario de pagos según terminación de DNI

Jubilados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 10 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 11 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 12 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 13 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 16 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 17 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 18 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 19 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 20 de septiembre

Jubilados que cobran más de la mínima: