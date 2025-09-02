Qué es el Codem, el comprobante clave que ANSES te facilita online

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya permite a sus beneficiarios conseguir de forma ágil y gratuita el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) directamente desde su plataforma en línea. Este documento, que no exige firma ni sello, se ha convertido en una herramienta clave para confirmar la afiliación a una obra social .

Este anuncio se dio a conocer en los últimos días, apenas comenzado el mes de septiembre, pensando en una digitalización del sistema para que la utilización del mismo y la realización de otros trámites sean cada vez más simples para los beneficiarios de ANSES en 2025.

El comprobante también puede incluir información sobre familiares a cargo , como cónyuges o convivientes, hijos solteros menores de 21 años (o hasta 25 si estudian), y personas con discapacidad sin límite de edad.

Para qué sirve el CODEM y qué es

El CODEM funciona como una constancia válida para múltiples trámites: internaciones programadas, derivaciones médicas o reclamos por prestaciones.

Es un documento legalmente válido sin necesidad de firmas o sellos, lo que agiliza enormemente su uso administrativo.

El procedimiento para obtenerlo es sencillo, gratuito y está disponible las 24 horas del día. No es necesario contar con usuario ni clave. Solo se requiere:

Ingresar al sitio oficial de ANSES en la sección “Consulta de Obra Social – CODEM”.

Introducir número de DNI o CUIL.

Hacer clic en Continuar.

El sistema mostrará la obra social asignada y, si corresponde, los familiares incluidos.

Se puede descargar e imprimir el comprobante desde la misma página.

Con esta modalidad virtual, ANSES afianza su estrategia de digitalización de trámites, evitando la necesidad de acudir personalmente a sus oficinas y agilizando el acceso a gestiones esenciales como la cobertura médica.