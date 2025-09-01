Anses paga hasta $350.000 en septiembre: quiénes pueden acceder y cómo hacer

Según los valores actualizados por Anses para septiembre, una familia que recibe SUAF por un hijo sin discapacidad cobra $57.548, y si además tiene otro hijo con discapacidad, suma $187.379. A ese monto se le agrega la Tarjeta Alimentar por dos hijos, que paga $85.350. El total combinado asciende a $330.277. Si la familia también accede al Complemento leche del Plan 1000 Días, que otorga $19.818, el ingreso total sube a $350.095.

Estos son algunos de los posibles motivos por los que algunos beneficiarios de la SUAF no cobraron en enero. Foto: Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder a SUAF?

Este monto aplica a familias que reciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que los adultos responsables estén registrados como trabajadores en relación de dependencia. También pueden acceder quienes tienen hijos menores de 18 años, incluyendo aquellos con discapacidad, ya que en ese caso no hay límite de edad. Además, el beneficio se extiende a titulares de la Tarjeta Alimentar con dos hijos y, en algunos casos, a madres que perciben la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.