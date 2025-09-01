Anses paga hasta $350.000 en septiembre: quiénes pueden acceder y cómo hacer
Una familia con hijos puede alcanzar un ingreso total superior a los $350.000 este mes por Anses, combinando SUAF, Tarjeta Alimentar y Complemento leche.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de SUAF y Tarjeta Alimentar para este nuevo mes. Al igual que otras prestaciones, tendrán un aumento del 1,90% que acompaña la inflación de julio. En este contexto, algunos hogares con hijos y discapacidad podrán recibir hasta $350.000 combinando ambos beneficios.
¿Cómo se llega a ese monto?
Según los valores actualizados por Anses para septiembre, una familia que recibe SUAF por un hijo sin discapacidad cobra $57.548, y si además tiene otro hijo con discapacidad, suma $187.379. A ese monto se le agrega la Tarjeta Alimentar por dos hijos, que paga $85.350. El total combinado asciende a $330.277. Si la familia también accede al Complemento leche del Plan 1000 Días, que otorga $19.818, el ingreso total sube a $350.095.
¿Quiénes pueden acceder a SUAF?
Este monto aplica a familias que reciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que los adultos responsables estén registrados como trabajadores en relación de dependencia. También pueden acceder quienes tienen hijos menores de 18 años, incluyendo aquellos con discapacidad, ya que en ese caso no hay límite de edad. Además, el beneficio se extiende a titulares de la Tarjeta Alimentar con dos hijos y, en algunos casos, a madres que perciben la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.