Anses: estas son las fechas de cobro de jubilados, AUH y planes sociales en septiembre

La Anses comunicó el calendario de pagos de septiembre, que incluye a jubilados , pensionados y titulares de asignaciones. El cronograma llega acompañado por un nuevo aumento mensual calculado según la inflación, que en esta oportunidad fue del 1,9% correspondiente a julio.

Con la actualización, la jubilación mínima pasó a $320.277,18, pero gracias al bono extraordinario de $70.000 continuará en $390.277,18. En el caso de la jubilación máxima, el haber se ubicó en $2.155.162,17.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $256.221,74, que con el bono alcanza $326.221,74. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) se fijaron en $224.194,02, llegando a $294.194,02 con el adicional.

La Asignación Universal por Hijo ( AUH ) se estableció en $92.065,27 por cada menor a cargo, mientras que para hijos con discapacidad trepó a $299.790,04. La Asignación por Embarazo también se fijó en $92.065,27. En todos los casos, se retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH.

En cuanto al sistema SUAF, la Asignación Familiar por Hijo subió a $57.492, mientras que el Prenatal varía entre $57.535,98 y $12.109,89 según los ingresos del grupo familiar. Además, se confirmaron los siguientes valores:

Nacimiento: $67.062,91.

Adopción: $401.004,96.

Matrimonio: $100.441,34.

Cónyuge: $13.955,90.

Ayuda Escolar Anual: $86.615.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Los haberes se actualizan con un aumento del 1,9% y se mantiene el bono de $70.000 para los beneficiarios de la mínima. Shutterstock

Calendario de pagos de septiembre

La Anses estableció que las acreditaciones comenzarán en los primeros días del mes y se organizarán según la terminación del número de documento de cada beneficiario. El esquema incluye jubilados, pensionados, AUH, AUE, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, de acuerdo al cronograma oficial publicado por el organismo.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

No todas las asignaciones se abonan de manera escalonada según la terminación del DNI. En septiembre, las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, adopción y nacimiento) se acreditarán entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre para todas las terminaciones. En el mismo período, del 8 de septiembre al 10 de octubre, se pagarán las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, también sin distinción por número de documento.