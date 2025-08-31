Anses en septiembre: quiénes cobran primero y cuánto sube cada prestación

Con aumento y bono extra, Anses publicó el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finalizó el depósito de haberes correspondientes a agosto y se prepara para iniciar el nuevo calendario de pagos el próximo 8 de septiembre. El mes llega con un aumento del 1,9% en todas las prestaciones y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima.

Como es habitual, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación. El incremento se aplica bajo la Ley de Movilidad, que reemplazó el esquema de ajustes trimestrales y establece actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Video: ¿cómo consultar las fechas de cobro de Anses? Cómo consultar las fechas de cobro ANSES

¿Cuánto aumentan las prestaciones en septiembre? El aumento del 1,9% impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con el bono incluido, la jubilación mínima asciende a $390.214, compuesta por $320.214 de haber más el refuerzo de $70.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH): pasa de $112.942 a $115.087

AUH por discapacidad: asciende a $374.744

Asignaciones Familiares (SUAF): varían según ingresos familiares, entre $12.103,38 y $57.540,80