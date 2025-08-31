Anses en septiembre: quiénes cobran primero y cuánto sube cada prestación
Con aumento y bono extra, Anses publicó el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finalizó el depósito de haberes correspondientes a agosto y se prepara para iniciar el nuevo calendario de pagos el próximo 8 de septiembre. El mes llega con un aumento del 1,9% en todas las prestaciones y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima.
Como es habitual, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación. El incremento se aplica bajo la Ley de Movilidad, que reemplazó el esquema de ajustes trimestrales y establece actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
¿Cuánto aumentan las prestaciones en septiembre?
El aumento del 1,9% impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con el bono incluido, la jubilación mínima asciende a $390.214, compuesta por $320.214 de haber más el refuerzo de $70.000.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): pasa de $112.942 a $115.087
- AUH por discapacidad: asciende a $374.744
- Asignaciones Familiares (SUAF): varían según ingresos familiares, entre $12.103,38 y $57.540,80
Calendario de pagos Anses septiembre 2025
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre