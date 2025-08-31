Presenta:

Anses en septiembre: quiénes cobran primero y cuánto sube cada prestación

Con aumento y bono extra, Anses publicó el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

Anses compartió el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Foto: Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finalizó el depósito de haberes correspondientes a agosto y se prepara para iniciar el nuevo calendario de pagos el próximo 8 de septiembre. El mes llega con un aumento del 1,9% en todas las prestaciones y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima.

Como es habitual, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación. El incremento se aplica bajo la Ley de Movilidad, que reemplazó el esquema de ajustes trimestrales y establece actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Video: ¿cómo consultar las fechas de cobro de Anses?

Cómo consultar las fechas de cobro ANSES

¿Cuánto aumentan las prestaciones en septiembre?

El aumento del 1,9% impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con el bono incluido, la jubilación mínima asciende a $390.214, compuesta por $320.214 de haber más el refuerzo de $70.000.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): pasa de $112.942 a $115.087
  • AUH por discapacidad: asciende a $374.744
  • Asignaciones Familiares (SUAF): varían según ingresos familiares, entre $12.103,38 y $57.540,80
Anses comienza con el calendario de pagos el 8 de septiembre.

Calendario de pagos Anses septiembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

