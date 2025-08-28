Anses paga más en septiembre: cuánto suben AUH y Asignaciones Familiares

Anses aplicará un aumento del 1,9% en septiembre: así quedan los montos de AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 1,9% a sus prestaciones en el mes de septiembre. Entre los beneficios alcanzados por esta actualización se encuentran las jubilaciones, pensiones, Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo ( AUH).

Este ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevado por el Indec durante julio. Según la ley de movilidad, los aumentos se aplican mensualmente en función de la inflación registrada dos meses atrás. En este contexto, ya se conocen los nuevos montos que recibirán los beneficiarios de AUH y SUAF.

Con el aumento del 1,9%, Anses actualiza los valores de AUH, SUAF y beneficios por hijo con discapacidad desde septiembre.

Cómo quedan las Asignaciones Familiares en septiembre 2025 Las nuevas escalas de SUAF entran en vigencia en septiembre y varían según el nivel de ingresos del grupo familiar. Para quienes perciben hasta $874.426, el monto asignado será de $57.540,80. Si el ingreso se ubica entre $874.426,01 y $1.282.433, la asignación baja a $38.810,38. En el siguiente tramo, entre $1.282.433,01 y $1.480.614, el valor será de $23.469,49. Finalmente, para ingresos entre $1.480.614,01 y $4.630.534, la asignación se reduce a $12.103,38.

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son considerablemente más altos. Para grupos familiares con ingresos de hasta $874.426, la asignación asciende a $187.371,66. Si el ingreso está entre $874.426,01 y $1.282.433, el monto será de $132.551,52. Por encima de ese umbral, es decir, desde $1.282.433,01 en adelante, la asignación queda en $83.656,52.