ANSES autorizó la presentación digital de la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó que se encuentra disponible la opción para presentar de manera digital la Libreta de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) correspondiente al 2025. Según indicaron desde el organismo, la digitalización de los trámites es un paso hacia adelante y más en documentos de vital importancia como éste.

Este documento es indispensable para acreditar que los niños y adolescentes a cargo cumplen con los controles de salud, educación y vacunación, y para poder cobrar el 20 % acumulado del complemento retenido durante el año pasado.

La presentación puede hacerse tanto desde la página oficial de ANSES como a través de la aplicación "Mi ANSES". El procedimiento estará habilitado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Subir la imagen en la misma sección de la plataforma y esperar el correo electrónico de confirmación que valida la presentación.

Sacar una foto clara del documento (en formato JPG, de hasta 3 MB y con las cuatro esquinas visibles).

Imprimirlo en buena calidad y llevarlo al centro de salud o a la escuela para que sea firmado.

En caso de que falte información, generar el formulario digital y descargarlo o recibirlo por correo electrónico.

Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y revisar que todos los datos estén cargados correctamente.

Ingresar a "Mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Libreta AUH debe presentarse anualmente como requisito obligatorio Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La libreta AUH de ANSES y su digitalización.

¿Se puede hacer el trámite de forma presencial en ANSES?

Si el trámite digital no puede completarse por alguna complicación de la virtualidad de forma online, los beneficiarios también podrán realizarlo personalmente en cualquier oficina de ANSES sin necesidad de turno, o bien en los operativos móviles que recorren distintos puntos del país.

La entrega de la Libreta AUH garantiza el cobro del 20 % retenido durante 2024, además de ser requisito en muchos casos para acceder a la Ayuda Escolar Anual. Si no se presenta antes de fin de año, se corre el riesgo de perder ese monto adicional e incluso la continuidad del beneficio.