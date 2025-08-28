Anses: hoy jueves 28 de agosto finaliza el calendario de pagos de agosto

La Anses finaliza este jueves 28 de agosto el pago de jubilaciones superiores al haber mínimo y de la prestación por desempleo, aunque continúan en curso las asignaciones que se extienden hasta septiembre.

Hoy cobran jubilados con DNI terminados en 8 y 9 y beneficiarios de la prestación por desempleo con la misma terminación.

Con estas acreditaciones se cierran los pagos más relevantes del mes, aunque aún permanecen vigentes algunas asignaciones que continúan en septiembre.

De acuerdo con el calendario de pagos, hoy cobran los jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9. En paralelo, acceden también a su prestación los beneficiarios del Plan 1 de desempleo que poseen la misma terminación de DNI. Con este tramo se completa la secuencia escalonada de haberes que se distribuyó durante todo agosto según el número de documento.

anses nuevo local torres procrear (9).JPG Las Asignaciones de Pago Único y las de Pensiones No Contributivas seguirán disponibles para todos los documentos hasta el 10 de septiembre. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Si bien los pagos centrales concluyen en esta jornada, siguen activas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen matrimonio, adopción y nacimiento. Estos beneficios se abonan a todas las terminaciones de DNI desde el 11 de agosto y se extienden hasta el 10 de septiembre. También continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, disponibles para todos los documentos sin distinción entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre.