Anses: quiénes cobran hoy miércoles 27 de agosto según el calendario de pagos

La Anses paga hoy miércoles 27 de agosto las jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo a beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7, mientras siguen vigentes las asignaciones que se extienden hasta septiembre.

Las Asignaciones de Pago Único y las de Pensiones No Contributivas continúan disponibles para todos los documentos hasta el 10 de septiembre.

La Anses avanza este miércoles 27 de agosto con su esquema de acreditaciones correspondiente al mes de agosto 2025. En esta fecha, se realiza un nuevo tramo de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, siempre de acuerdo al orden establecido por la terminación del documento.

Los pagos que realiza Anses este miércoles De acuerdo con el calendario de pagos, hoy les corresponde cobrar a los jubilados y pensionados cuyos DNI finalizan en 6 y 7. En paralelo, también se acreditan las sumas de la prestación por desempleo (Plan 1) para aquellos beneficiarios con documentos terminados en los mismos números: 6 y 7.

jubilados jubilaciones anses colas pago banco (4).JPG Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizados en 6 y 7 cobran este miércoles 27 de agosto. ALF PONCE MERCADO / MDZ Al mismo tiempo, se mantienen vigentes las Asignaciones de Pago Único, que incluyen matrimonio, adopción y nacimiento. Estos beneficios alcanzan a todas las terminaciones de documento y se abonan desde el 11 de agosto hasta el 10 de septiembre. Asimismo, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que también se pagan sin distinción de DNI y están disponibles desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre.

De esta manera, la Anses sigue cumpliendo con el esquema escalonado de cobros para las prestaciones que dependen del número de documento, mientras que mantiene plazos más amplios para aquellas que se abonan de forma general a todos los beneficiarios, garantizando un acceso ordenado y sin demoras.

Calendario confirmado para septiembre La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encuentra finalizando otro mes y se prepara para iniciar el calendario de pagos de septiembre. A continuación, el detalle de las fechas de cobro para jubilados que perciben el haber mínimo.