ARCA le descontará millones al ganador mendocino del Quini 6

El sorteo número 3299 del Quini 6, realizado el miércoles 27 de agosto, dejó una sorpresa en la modalidad Tradicional: cuatro personas acertaron los seis números y se repartieron un pozo de $534 millones. Cada uno se llevó un premio bruto de alrededor de $133,5 millones, pero el monto final que recibirán será menor por la retención impositiva que aplica ARCA .

Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el 10% restante se considera reintegro no imponible. En este caso, la base imponible por persona asciende a $120,15 millones, sobre la cual se aplica el descuento.

Con esta deducción, ARCA retendrá aproximadamente $37,25 millones por ganador . Por lo tanto, cada uno cobrará un neto cercano a $96,25 millones. Una cifra millonaria, aunque sensiblemente menor al monto original.

Godoy Cruz, Mendoza

Puerto Iguazú, Misiones

San Miguel, Buenos Aires

Coronel Pringles, Buenos Aires

¿Cómo se aplica el impuesto?

El impuesto se aplica de forma automática por el organizador del juego, en línea con la normativa vigente. Esto significa que los ganadores reciben directamente el monto neto, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El criterio se aplica en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega desde 1988. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, y el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 inclusive.