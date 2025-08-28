Quini 6: cuatro ganadores se reparten el pozo millonario y uno vive en Godoy Cruz

El día miércoles 27 de agosto de 2025 , el Quini 6 tuvo su edición número 3299, en la que se pusieron en juego más de 4.500 millones de pesos. En una edición atípica, la modalidad Tradicional tuvo cuatro ganadores que se repartieron el pozo millonario.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 534 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 11, 08, 45, 17, 10 y 38. De forma inesperada, cuatro personas acertaron los seis números del sorteo , llevándose cada una más de 125 millones de pesos. Los tickets ganadores fueron jugados en Coronel Pringles (Buenos Aires), Puerto Iguazú (Misiones), Godoy Cruz (Mendoza) y San Miguel (Buenos Aires).

Uno de los ganadores es de Godoy Cruz, Mendoza, y se llevó más de 125 millones de pesos tras acertar la combinación ganadora del Quini 6. Foto: Shutterstock

Por otra parte, la modalidad Segunda Vuelta quedó vacante, con un pozo acumulado de 2.213 millones de pesos. Los números sorteados fueron: 11, 00, 35, 15, 01 y 19.

En la modalidad Revancha, el pozo superó los 1.402 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 45, 24, 44, 32, 23 y 33. No hubo ganadores y el pozo también quedó vacante.

Finalmente, el sorteo del Siempre Sale repartió dinero entre 38 personas, que lograron llevarse más de 5 millones de pesos cada una. El pozo de esta modalidad era de 204 millones de pesos y los números sorteados fueron: 05, 07, 02, 16, 33 y 06.

Próximo sorteo

Con varios pozos acumulados, el Quini 6 promete un pozo millonario aún mayor para el próximo domingo, que rondará los 5.000 millones de pesos, y donde la expectativa vuelve a crecer entre los apostadores de todo el país.