ARCA: Aduana subastará una máquina de última generación para las ruedas de tu auto

La Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), anunció que el próximo 11 de septiembre se llevará a cabo una subasta pública electrónica en la que se pondrá a la venta una máquina balanceadora de cubiertas marca Dunlop. La medida se dio a conocer este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en el convenio firmado en 2015 entre la entonces AFIP y el Banco Ciudad —hoy bajo la órbita de ARCA—, que fue ampliado en 2020 para habilitar la realización de remates de manera online a través de la plataforma de la entidad bancaria.

Una máquina balanceadora de cubiertas, como las Dunlop , sirve para centrar el peso de una rueda (llanta y neumático), eliminando desequilibrios que causan vibraciones y desgaste irregular del neumático y otros componentes de la suspensión. La máquina gira la rueda, mide las diferencias de peso y, a través de sensores y software, indica al operario dónde y qué cantidad de plomo o contrapeso debe añadir para lograr un rodaje suave y estable.

Desde la Aduana explicaron que estas acciones buscan descongestionar los depósitos fiscales y reducir los costos de almacenamiento de mercadería que se encuentra bajo custodia estatal. La comercialización de bienes rezagados o incautados se convierte así en una herramienta para optimizar la gestión operativa del organismo.

El remate se realizará de manera virtual mediante el sitio web oficial de subastas del Banco Ciudad. Allí estará disponible el catálogo con la descripción del lote, las fotografías correspondientes y los valores base de la mercadería.

El bien será vendido en el estado en que se encuentra, bajo las condiciones y observaciones publicadas previamente en la plataforma.

La disposición fue firmada por el Administrador de la Aduana Clorinda, Alberto Walter Cataldi, y se publicó en el Boletín Oficial. Además, se instruyó a la División de Secuestros y Rezagos para dar continuidad al trámite administrativo correspondiente.