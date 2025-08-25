ARCA postergó el trámite de devolución del Impuesto PAIS: ¿hasta cuándo tenés tiempo?

El economista Carlos Burgueño, en su columna de MDZ Radio, destacó como una "excelente noticia" la decisión de Arca de postergar hasta el 4 de septiembre el trámite para gestionar la devolución del Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) aplicado a operaciones de importación.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 25-08-2025 - Carlos Burgueño - Columna económica El economista detalló que el vencimiento original era inminente: "Vencía este viernes. Y la verdad que nadie llega a tiempo". Esta prórroga representa un respiro significativo para los contribuyentes y, especialmente, para los estudios contables. Dirigiéndose a ellos, Burgueño expresó: "Un saludo a todos nuestros amigos contadores que estuvieron toda la semana laburando a destajo".

La complejidad de un trámite "kafkiano" Burgueño justificó la necesidad de la extensión describiendo la enorme complejidad del procedimiento, al que calificó como un "lío de Arca". Para un "ser humano normal, es como si le hablaran en sánscrito antiguo", afirmó, aclarando que se refería al "sánscrito más nuevo, el antiguo (…) anterior a los jeroglíficos".