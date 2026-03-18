Monotributo: se acerca el vencimiento de marzo, qué hace ARCA si no pagás

El Monotributo entra en días clave. El pago de marzo vence el 20 y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ya fijó la fecha límite. Quienes no cumplan a tiempo deberán pagar recargos e intereses desde el primer día de atraso.

El vencimiento es el mismo para todas las categorías, desde la A hasta la K, sin importar la terminación del CUIT. Por eso, en la previa conviene revisar que el pago esté listo y evitar inconvenientes de último momento.

No cumplir con la fecha límite activa intereses resarcitorios que se calculan de forma diaria sobre el monto adeudado. Cuanto más se demora el pago, mayor es la deuda.

El próximo vencimiento de pago del monotributo es el viernes 20 de marzo. Foto: Walter Moreno/MDZ

El próximo vencimiento de la recategorización será el 5 de febrero y ya es posible hacerla a través del sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Foto: Walter Moreno/MDZ

Además, el saldo pendiente queda registrado en el sistema, lo que puede generar complicaciones si no se regulariza a tiempo.

Quienes tienen débito automático deben verificar que haya fondos suficientes en la cuenta o límite disponible en la tarjeta. El sistema procesa el pago durante el día del vencimiento y cualquier falla puede dejar la obligación impaga.

Cumplir en término también permite mantener beneficios como el reintegro anual por buen cumplimiento.

Cuánto se paga por el Monotributo en marzo 2026

Con la actualización vigente, cada categoría tiene un tope de facturación anual y una cuota mensual que incluye el impuesto, el aporte jubilatorio y la obra social:

Categoría A: hasta $10.277.988,13 → $42.386,74

Categoría B: hasta $15.058.447,71 → $48.250,78

Categoría C: hasta $21.113.696,52 → $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes)

Categoría D: hasta $26.212.853,42 → $72.414,10 y $70.661,26

Categoría E: hasta $30.833.964,37 → $102.537,97 y $92.658,35

Categoría F: hasta $38.642.048,36 → $129.045,32 y $111.198,27

Categoría G: hasta $46.211.109,37 → $197.108,23 y $135.918,34

Categoría H: hasta $70.113.407,33 → $447.346,93 y $272.063,40

Categoría I: hasta $78.479.211,62 → $824.802,26 y $406.512,05

Categoría J: hasta $89.872.640,30 → $999.007,65 y $497.059,41

Categoría K: hasta $108.357.084,05 → $1.381.687,90 y $600.879,51

Cómo pagar antes del 20 de marzo

Quienes no usan débito automático pueden generar un Volante Electrónico de Pago desde el sitio de ARCA, ingresando con clave fiscal.

El VEP se puede abonar por homebanking, billeteras virtuales o aplicaciones de pago habilitadas. También conviene revisar el estado de cuenta dentro del portal del Monotributo para detectar deudas previas y evitar que se acumulen.