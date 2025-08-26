Presenta:

ARCA controla las transferencias en septiembre: qué operaciones vigila y desde qué monto

ARCA controla las transferencias en septiembre: qué operaciones pueden ser observadas y desde qué monto se exige documentación.

MDZ Dinero

Transferencias bajo control: ARCA exige justificar el origen del dinero si se supera el monto límite en septiembre.

En septiembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa poniendo la lupa sobre las transferencias y movimientos financieros considerados sospechosos. Ante este escenario, el organismo puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos involucrados.

En un contexto donde las transferencias y el uso de billeteras virtuales son cada vez más frecuentes, es clave conocer los límites permitidos para evitar bloqueos o sanciones por parte de la ex Afip. Las operaciones que superen ciertos montos pueden activar alertas automáticas en el sistema de control.

Cuáles son las operaciones que activan alertas y qué documentación puede pedir el organismo. Foto: Mercado Libre

¿Desde qué monto vigila ARCA?

A partir de septiembre, los montos que activan controles son:

  • Transferencias y acreditaciones: personas físicas: desde $50.000.000, personas jurídicas: desde $30.000.000
    Extracciones en efectivo: desde $10.000.000
  • Saldos bancarios al cierre de mes: personas físicas: $50.000.000, jurídicas: $30.000.000
  • Plazos fijos: personas físicas: $100.000.000, jurídicas: $30.000.000
  • Billeteras virtuales: personas físicas: $50.000.000, jurídicas: $30.000.000
  • Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin obligación de justificar

¿Qué documentación puede pedir ARCA?

Si una operación supera los límites establecidos, el banco o la billetera virtual puede retener el dinero hasta que el usuario presente comprobantes válidos. Entre los más habituales:

  • Contratos de compraventa
  • Facturas emitidas (monotributo o régimen general)
  • Recibos de sueldo o haberes jubilatorios
  • Constancia de inscripción en monotributo
  • Certificados de contador público sobre origen de fondos

En caso de no poder justificar el dinero, ARCA puede aplicar sanciones, bloquear cuentas o remitir el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de activos.

