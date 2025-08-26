ARCA controla las transferencias en septiembre: qué operaciones vigila y desde qué monto

ARCA controla las transferencias en septiembre: qué operaciones pueden ser observadas y desde qué monto se exige documentación.

Transferencias bajo control: ARCA exige justificar el origen del dinero si se supera el monto límite en septiembre.

En septiembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa poniendo la lupa sobre las transferencias y movimientos financieros considerados sospechosos. Ante este escenario, el organismo puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos involucrados.

En un contexto donde las transferencias y el uso de billeteras virtuales son cada vez más frecuentes, es clave conocer los límites permitidos para evitar bloqueos o sanciones por parte de la ex Afip. Las operaciones que superen ciertos montos pueden activar alertas automáticas en el sistema de control.

Cuál es el monto máximo para realizar transferencias sin llamar la atención de AFIP Foto: Mercado Libre Cuáles son las operaciones que activan alertas y qué documentación puede pedir el organismo. Foto: Mercado Libre ¿Desde qué monto vigila ARCA? A partir de septiembre, los montos que activan controles son:

Transferencias y acreditaciones: personas físicas: desde $50.000.000, personas jurídicas: desde $30.000.000

Extracciones en efectivo: desde $10.000.000

Saldos bancarios al cierre de mes: personas físicas: $50.000.000, jurídicas: $30.000.000

Plazos fijos: personas físicas: $100.000.000, jurídicas: $30.000.000

Billeteras virtuales: personas físicas: $50.000.000, jurídicas: $30.000.000

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin obligación de justificar

¿Qué documentación puede pedir ARCA? Si una operación supera los límites establecidos, el banco o la billetera virtual puede retener el dinero hasta que el usuario presente comprobantes válidos. Entre los más habituales: