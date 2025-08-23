ARCA intensifica controles para detectar inconsistencias en el Monotributo

ARCA cruzará información con Afip, bancos y proveedores para detectar irregularidades en las distintas categorías del monotributo.

Los contribuyentes con inconsistencias podrán recibir notificaciones digitales para regularizar su situación antes de enfrentar sanciones . Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó a las personas adheridas al régimen del monotributo sobre las consecuencias en el caso de que se detecten inconsistencias con declaraciones de ingresos y el mal uso de las categorías. Se trata de un nuevo plan de fiscalización para verificar irregularidades o evasiones.

Esta medida tiene el fin de garantizar la equidad tributaria y fortalecer el control fiscal y la competencia justa y transparente. Para realizar este control, ARCA realizará cruces de datos precisos con la información de Afip, movimientos bancarios y proveedores de servicios, con el fin de identificar operaciones que superen los límites permitidos por cada categoría.

afip monotributo clave fiscal web (8).JPG ARCA también podrá recategorizar de oficio a los monotributistas que superen los límites permitidos por su escala. MDZ Cuáles son las medidas que tomará ARCA En el caso de que se encuentren inconsistencias o anomalías en el análisis de los contribuyentes, ARCA podrá tomar diferentes medidas tales como:

Auditorías presenciales en actividades y sectores con alta evasión o irregularidades recurrentes.

Notificaciones digitales a los monotributistas para que puedan regularizar su situación y actualizar su información antes de que se apliquen sanciones.

Citación formal para presentar documentación respaldatoria en aquellos casos donde se detecten diferencias significativas entre lo declarado y lo comprobado mediante el cruce de datos.

Así quedaron las categorías del monotributo según ARCA Las categorías y sus respectivos topes de facturación quedaron de la siguiente manera: