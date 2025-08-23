ARCA intensifica controles para detectar inconsistencias en el Monotributo
ARCA cruzará información con Afip, bancos y proveedores para detectar irregularidades en las distintas categorías del monotributo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó a las personas adheridas al régimen del monotributo sobre las consecuencias en el caso de que se detecten inconsistencias con declaraciones de ingresos y el mal uso de las categorías. Se trata de un nuevo plan de fiscalización para verificar irregularidades o evasiones.
Esta medida tiene el fin de garantizar la equidad tributaria y fortalecer el control fiscal y la competencia justa y transparente. Para realizar este control, ARCA realizará cruces de datos precisos con la información de Afip, movimientos bancarios y proveedores de servicios, con el fin de identificar operaciones que superen los límites permitidos por cada categoría.
Cuáles son las medidas que tomará ARCA
En el caso de que se encuentren inconsistencias o anomalías en el análisis de los contribuyentes, ARCA podrá tomar diferentes medidas tales como:
- Auditorías presenciales en actividades y sectores con alta evasión o irregularidades recurrentes.
- Notificaciones digitales a los monotributistas para que puedan regularizar su situación y actualizar su información antes de que se apliquen sanciones.
- Citación formal para presentar documentación respaldatoria en aquellos casos donde se detecten diferencias significativas entre lo declarado y lo comprobado mediante el cruce de datos.
Así quedaron las categorías del monotributo según ARCA
Las categorías y sus respectivos topes de facturación quedaron de la siguiente manera:
- Categoría A: hasta $8.992.597,87
- Categoría B: hasta $13.175.201,52
- Categoría C: hasta $18.473.166,15
- Categoría D: hasta $22.934.610,05
- Categoría E: hasta $26.977.793,60
- Categoría F: hasta $33.809.379,57
- Categoría G: hasta $40.431.835,35
- Categoría H: hasta $61.344.853,64
- Categoría I: hasta $68.664.410,05
- Categoría J: hasta $78.632.948,76
- Categoría K: hasta $94.805.682,90
Con este esquema, ARCA busca no solo ordenar el régimen simplificado, sino también desalentar el uso indebido de categorías más bajas que no correspondan al nivel real de ingresos. En caso de detectar maniobras de evasión o subdeclaración, los contribuyentes podrían ser recategorizados de oficio e incluso enfrentar sanciones económicas.