Electrodomésticos desde Chile: los 10 productos que ARCA permite ingresar con trámite simple

Desde agosto, los viajeros argentinos pueden ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile mediante un trámite simple en ARCA.

Antes de comprar en Chile, revisá qué artículos podés ingresar legalmente a Argentina según la normativa vigente de ARCA.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de que los viajeros argentinos ingresen al país electrodomésticos de línea blanca desde países vecinos como Chile. La medida, vigente desde agosto, fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de simplificar trámites y flexibilizar el régimen aduanero.

Hasta ahora, el ingreso de estos productos estaba prohibido, ya que se consideraban bienes “no personales”. En esa lista continúan otros artículos de origen comercial o industrial como estupefacientes, armas, explosivos, materiales arqueológicos y culturales, entre otros.

La nueva normativa permite el ingreso de electrodomésticos siempre que sean para uso particular y no comercial. Además, se exige realizar un trámite obligatorio en la frontera.

Los electrodomésticos permitidos por ARCA incluyen productos de cocina, limpieza y climatización.

¿Qué trámite se debe realizar?

Para ingresar electrodomésticos desde Chile es necesario completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de ARCA. El procedimiento incluye:

  • Declarar el producto mediante una declaración jurada online
  • Pagar la liquidación de aranceles generada por el sistema
  • Conservar el comprobante (impreso o digital) para presentarlo en la aduana

¿Qué electrodomésticos están permitidos?

La Dirección General de Aduanas publicó un listado oficial con los productos que pueden ingresarse bajo esta flexibilización:

  • Heladeras
  • Aires acondicionados
  • Microondas
  • Hornos eléctricos
  • Congeladores
  • Calefones
  • Termotanques
  • Cocinas
  • Estufas
  • Campanas extractoras

Esta medida busca facilitar el acceso a productos de línea blanca para uso doméstico, respetando los controles aduaneros y evitando el ingreso con fines comerciales. El trámite es obligatorio y debe realizarse antes de cruzar la frontera.

