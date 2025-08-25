Electrodomésticos desde Chile: los 10 productos que ARCA permite ingresar con trámite simple
Desde agosto, los viajeros argentinos pueden ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile mediante un trámite simple en ARCA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de que los viajeros argentinos ingresen al país electrodomésticos de línea blanca desde países vecinos como Chile. La medida, vigente desde agosto, fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de simplificar trámites y flexibilizar el régimen aduanero.
Hasta ahora, el ingreso de estos productos estaba prohibido, ya que se consideraban bienes “no personales”. En esa lista continúan otros artículos de origen comercial o industrial como estupefacientes, armas, explosivos, materiales arqueológicos y culturales, entre otros.
La nueva normativa permite el ingreso de electrodomésticos siempre que sean para uso particular y no comercial. Además, se exige realizar un trámite obligatorio en la frontera.
¿Qué trámite se debe realizar?
Para ingresar electrodomésticos desde Chile es necesario completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de ARCA. El procedimiento incluye:
- Declarar el producto mediante una declaración jurada online
- Pagar la liquidación de aranceles generada por el sistema
- Conservar el comprobante (impreso o digital) para presentarlo en la aduana
¿Qué electrodomésticos están permitidos?
La Dirección General de Aduanas publicó un listado oficial con los productos que pueden ingresarse bajo esta flexibilización:
- Heladeras
- Aires acondicionados
- Microondas
- Hornos eléctricos
- Congeladores
- Calefones
- Termotanques
- Cocinas
- Estufas
- Campanas extractoras
Esta medida busca facilitar el acceso a productos de línea blanca para uso doméstico, respetando los controles aduaneros y evitando el ingreso con fines comerciales. El trámite es obligatorio y debe realizarse antes de cruzar la frontera.