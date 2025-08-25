Electrodomésticos desde Chile: los 10 productos que ARCA permite ingresar con trámite simple

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) habilitó la posibilidad de que los viajeros argentinos ingresen al país electrodomésticos de línea blanca desde países vecinos como Chile . La medida, vigente desde agosto, fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de simplificar trámites y flexibilizar el régimen aduanero.

Hasta ahora, el ingreso de estos productos estaba prohibido, ya que se consideraban bienes “no personales”. En esa lista continúan otros artículos de origen comercial o industrial como estupefacientes, armas, explosivos, materiales arqueológicos y culturales, entre otros.

La nueva normativa permite el ingreso de electrodomésticos siempre que sean para uso particular y no comercial. Además, se exige realizar un trámite obligatorio en la frontera.

Para ingresar electrodomésticos desde Chile es necesario completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de ARCA . El procedimiento incluye:

Los electrodomésticos permitidos por ARCA incluyen productos de cocina, limpieza y climatización.

¿Qué electrodomésticos están permitidos?

La Dirección General de Aduanas publicó un listado oficial con los productos que pueden ingresarse bajo esta flexibilización:

Heladeras

Aires acondicionados

Microondas

Hornos eléctricos

Congeladores

Calefones

Termotanques

Cocinas

Estufas

Campanas extractoras

Esta medida busca facilitar el acceso a productos de línea blanca para uso doméstico, respetando los controles aduaneros y evitando el ingreso con fines comerciales. El trámite es obligatorio y debe realizarse antes de cruzar la frontera.