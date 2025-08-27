ARCA actualizó las escalas del monotributo: cuánto se paga en septiembre según cada categoría

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó las nuevas escalas del monotributo que entraron en vigencia este mes. El ajuste semestral, basado en la inflación acumulada del primer semestre (15,4%), impacta tanto en los topes de facturación anual como en las cuotas mensuales que deben abonar los pequeños contribuyentes.

Las categorías y sus respectivos topes de facturación quedaron de la siguiente manera:

De esta forma se terminaron de confirmar los incrementos del 15,4% respecto de las escalas que regían hasta julio de 2025. ARCA explicó que los valores van acorde con la inflación registrada en los primeros seis meses del año. La próxima recategorización será en los primeros días de 2026.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ ARCA oficializó las nuevas escalas del monotributo: los topes de facturación aumentaron un 15,4% desde septiembre. Foto: Archivo MDZ

Estas cuotas incluyen el impuesto integrado, el aporte al Sistema Previsional y la obra social. ARCA recordó que todos los contribuyentes deben controlar su facturación anual para evitar quedar fuera del régimen simplificado.

Además, el organismo advirtió que quienes no realizaron la recategorización en julio serán reubicados automáticamente mediante el sistema de recategorización de oficio. Este procedimiento se basa en cruces de datos con bancos, billeteras virtuales y proveedores, y puede derivar en multas de hasta el 50% sobre el impuesto integrado y el aporte previsional. Por eso, es clave que cada monotributista revise su nivel de facturación y se mantenga dentro de los límites establecidos para evitar sanciones o la exclusión del régimen.