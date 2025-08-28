Estar en esta lista de ARCA puede dejarte sin tarjeta de crédito

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), que reemplazó a la Afip desde octubre de 2024, implementó un sistema más estricto de fiscalización tributaria. Una de sus herramientas clave es la Base de Contribuyentes No Confiables, un registro que agrupa a personas físicas, jurídicas y comercios que presentan irregularidades fiscales o financieras.

Entre las consecuencias de estar en esta lista, podemos encontrar suspensión de cuentas bancarias, así como también el uso de billeteras virtuales, de tarjetas de crédito y de débito.

Los motivos más frecuentes por los que ARCA puede incluir a un contribuyente en esta lista son:

Estas situaciones generan alertas en el sistema de monitoreo en tiempo real que ARCA articula junto al Banco Central (BCRA), a través de la Comunicación A 8144/2024.

arca Los contribuyentes en la lista de “no confiables” enfrentan bloqueos en sus medios de pago hasta regularizar su situación. Foto: Archivo

¿Qué consecuencias tiene estar en la lista?

Una vez incluido en la base, el contribuyente puede sufrir limitaciones operativas como:

Suspensión de cuentas bancarias

Bloqueo de tarjetas de crédito, débito y prepagas

de crédito, débito y prepagas Inhabilitación de billeteras virtuales (Mercado Pago, MODO, etc.)

Restricción para operar con QR o plataformas de cobro online

Estas medidas se aplican de forma preventiva para evitar maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero o actividades comerciales informales.

¿Se puede salir de la base de ARCA?

ARCA permite regularizar la situación mediante una Presentación Digital en su sitio oficial, bajo el trámite “Estado administrativo de la CUIT”. El caso es evaluado por las áreas correspondientes y, si se justifica la corrección, se puede restituir el estado normal del contribuyente.