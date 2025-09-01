Quini 6: cuánto se pierde por impuestos de ARCA tras ganar el pozo millonario

El sorteo número 3300 del Quini 6, realizado el domingo 1° de septiembre, dejó un nuevo millonario en la modalidad Revancha. Un apostador oriundo de Neuquén acertó los seis números y se llevó el pozo completo de $1.732 millones, pero el monto final que cobrará será menor por la retención impositiva que aplica ARCA .

Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el 10% restante se considera reintegro no imponible.

¿Cómo se aplica el impuesto?

El impuesto se descuenta automáticamente por el organizador del juego, en línea con la normativa vigente. El ganador no necesita realizar trámites adicionales, ya que recibe directamente el monto neto. Este criterio se aplica en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega desde 1988. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, y el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 inclusive.