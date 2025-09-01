Quini 6: cuánto se pierde por impuestos de ARCA tras ganar el pozo millonario
El ganador del Quini 6 cobrará menos de lo anunciado: ARCA aplicará una retención millonaria según la ley vigente de impuestos a los premios.
El sorteo número 3300 del Quini 6, realizado el domingo 1° de septiembre, dejó un nuevo millonario en la modalidad Revancha. Un apostador oriundo de Neuquén acertó los seis números y se llevó el pozo completo de $1.732 millones, pero el monto final que cobrará será menor por la retención impositiva que aplica ARCA.
¿Cuánto dinero cobrará realmente el ganador?
Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el 10% restante se considera reintegro no imponible.
- Monto bruto ganado: $1.732.000.000
- Base imponible (90%): $1.558.800.000
- Retención estimada (31%): $483.228.000
- Monto neto que cobrará: $1.248.772.000
Aunque el premio sigue siendo millonario, el descuento impositivo representa casi medio billón de pesos, lo que reduce significativamente el monto final.
¿Cómo se aplica el impuesto?
El impuesto se descuenta automáticamente por el organizador del juego, en línea con la normativa vigente. El ganador no necesita realizar trámites adicionales, ya que recibe directamente el monto neto. Este criterio se aplica en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.
¿Qué es el Quini 6?
El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega desde 1988. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, y el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 inclusive.