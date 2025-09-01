Quini 6: un nuevo millonario en la Revancha y más de 5.000 millones en juego

En su edición número 3300, el sorteo dejó un ganador en Neuquén y múltiples premios en otras modalidades.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.000 millones de pesos.

El domingo 31 de agosto de 2025, el Quini 6 celebró su edición número 3300, con más de 5.000 millones de pesos en juego. El sorteo dejó un nuevo millonario en la modalidad Revancha, donde un apostador logró acertar todos los números y se llevó el pozo completo.

Resultados Quini 6 Tradicional: se pusieron en juego más de 543 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 26, 30, 28, 22, 21 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

Segunda Vuelta: el pozo acumulado fue de más de 2.416 millones de pesos. Los números sorteados fueron: 30, 42, 00, 35, 12 y 18. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad.

Revancha: se jugaron más de 1.732 millones de pesos. Los números favorecidos fueron: 08, 09, 18, 34, 14 y 31. En esta ocasión hubo un ganador que se llevó el pozo completo. El billete fue jugado en la ciudad de Neuquén.

Siempre Sale: el pozo fue de más de 267 millones de pesos. Los números sorteados fueron: 20, 29, 03, 28, 01 y 40. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos, y cada uno se llevó más de 13 millones de pesos.