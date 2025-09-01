Monotributo en septiembre 2025: estos son los límites de facturación para cada categoría

El monotributo no es solo una tabla con letras: es el termómetro del día a día para miles de profesionales, oficios y pequeños comercios. La ex AFIP, ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), ratificó qué puede facturar cada categoría y cuánto corresponde pagar en septiembre de 2025.

No es un dato más. Un paso de letra cambia la cuota, reacomoda costos y, a veces, obliga a recalcular presupuestos que ya estaban ajustados. Por eso mirar los topes con tiempo, ordenar comprobantes y planificar cobros deja de ser una “buena práctica” y se vuelve parte del trabajo. En un mes con agenda intensa, la diferencia entre llegar bien o chocar contra el límite puede estar en una planilla al día o en una alerta en el celular.

ARCA informó que las escalas hoy vigentes corren desde agosto de 2025 y se mantienen sin cambios hasta la actualización prevista para febrero de 2026. El mecanismo de ajuste ya es conocido : cada seis meses se recalibran los límites tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor. Eso busca que el esquema simplificado no quede desfasado frente a la inflación.

¿Qué significa en la práctica? Cuando el tope queda cerca, una factura adelantada o un pico de ventas pueden empujar de letra sin margen para reaccionar.

Topes por letra: el mapa de septiembre

Los límites de facturación que determinan la categoría vigente quedan así: A, hasta $8.992.597,87; B, hasta $13.175.201,52; C, hasta $18.473.166,15; D, hasta $22.934.610,05; E, hasta $26.977.793,60; F, hasta $33.809.379,57; G, hasta $40.431.835,35; H, hasta $61.344.853,64; I, hasta $68.664.410,05; J, hasta $78.632.948,76; K, hasta $94.805.682,90. Cada cifra es una barrera clara: si el acumulado anual la supera, corresponde recategorizar de inmediato y, en ciertos casos, salir del régimen.

Por eso resulta clave anotar ingresos al día, conservar tickets y notas de crédito, y comparar lo emitido con lo cobrado. Un ejemplo simple: si una persona en la letra D proyecta cerrar el año cerca de $22.934.610,05, cualquier contrato extra puede empujarla a la E. No se trata de frenar la actividad, sino de ordenar fechas de facturación y conversar con clientes para distribuir pagos sin perder trabajo.

El “diente de sierra” de ingresos es más común de lo que parece. Un fin de semana fuerte, un pago adelantado o una liquidación grande pueden inflar un mes puntual. Para evitar saltos de letra por poca diferencia, ayuda separar la caja operativa del dinero reservado para la cuota, activar recordatorios de control y usar herramientas simples: un Excel, una app de gastos o el mismo calendario del teléfono.

Quien vende al público puede incentivar medios electrónicos para mejorar el registro; quien factura servicios puede documentar etapas de trabajo para emitir comprobantes parciales. Y siempre conviene revisar el acumulado los primeros días de cada mes, no al final, cuando ya no hay margen para acomodar.

El pago de cada mes, sin vueltas

La obligación mensual mezcla tres patas: impuesto integrado, aporte previsional y obra social cuando corresponde. El calendario oficial fija fechas nítidas y permite cancelar por canales digitales. Antes de pagar, vale entrar al portal de ARCA, verificar saldos, confirmar que la letra declarada sea la correcta y chequear el domicilio fiscal electrónico. Una notificación sin leer puede convertirse en multa.

Guardar comprobantes y respaldos digitales, además, facilita cualquier cruce de datos. Un hábito que rinde es apartar, apenas entra el dinero, el monto estimado de la cuota. Evita llegar con lo justo al vencimiento y no desarma la cadena de pagos con proveedores y servicios.