ARCA simplificó el trámite para responsables sustitutos: ya pueden usar saldos a favor

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó este viernes una medida que flexibiliza el uso de saldos a favor en el sistema tributario. A partir de ahora, los responsables sustitutos podrán utilizar sus créditos fiscales de libre disponibilidad para cancelar impuestos en los que actúan como sujetos obligados.

La disposición fue instrumentada mediante la Resolución General 5753/2025, publicada en el Boletín Oficial , y busca agilizar los trámites administrativos y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos fiscales.

La ampliación del régimen de compensación podrá realizarse a través del servicio “Sistema de Cuentas Tributarias”, disponible en la web oficial del organismo. Para acceder al beneficio, el titular del crédito fiscal y el obligado al pago deben ser la misma persona, y los saldos deben ser líquidos y exigibles.

Las inversiones en plazo fijo pierden al lado de los FCI Foto: Freepik

Los saldos a favor pueden originarse en determinaciones de oficio, declaraciones juradas o resoluciones administrativas y judiciales. Hasta ahora, los responsables sustitutos no podían solicitar la compensación, pero esa restricción quedó sin efecto con la derogación de las Resoluciones Generales 1658, 3175, 4334 y 4521.

Además, ARCA aclaró que el plazo de prescripción de los saldos será de cinco años inmediatos siguientes, lo que brinda mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Con esta medida, el organismo busca garantizar una aplicación más eficiente y equitativa de los saldos a favor, facilitando el cumplimiento tributario de los ciudadanos.

¿Qué son los responsables sustitutos?

Los responsables sustitutos son personas o entidades que, por mandato legal, deben cumplir obligaciones tributarias en lugar del contribuyente original. Actúan como intermediarios ante el Fisco, asumiendo el pago de impuestos ajenos cuando el titular no puede hacerlo directamente.

Esta figura se aplica, por ejemplo, en casos de sociedades que tributan por sus socios, o en situaciones donde hay retenciones, percepciones o representación fiscal. Con la nueva resolución de ARCA, estos responsables ahora pueden compensar impuestos con sus propios saldos a favor, siempre que exista identidad entre el titular del crédito y el obligado al pago.