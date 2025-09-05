ARCA: cómo usar el saldo a favor para pagar los impuestos

Este viernes se dio a conocer una nueva resolución de ARCA que habilita, por primera vez, a los agentes designados como responsables tributarios para que puedan aplicar sus propios créditos fiscales para cancelar los impuestos que les corresponden en ese rol. La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5753/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial.

A partir de este viernes, quienes actúan como responsables sustitutos tienen la posibilidad de utilizar saldos a favor generados en sus propias presentaciones impositivas , siempre que se trate de la misma persona tanto en carácter de titular del crédito como de obligado tributario, y que dichos saldos sean firmes y exigibles.

El mecanismo se implementa mediante el Sistema de Cuentas Tributarias disponible en la página de ARCA, lo que elimina la necesidad de trámites adicionales o aprobaciones especiales.

Hasta ahora, esta modalidad no estaba disponible para responsables sustitutos ni para quienes respondían por obligaciones ajenas. Con esta resolución, se dejan sin efecto las normas anteriores (Resoluciones Generales 1.658, 3.175, 4.334 y 4.521), ampliando las posibilidades de utilizar saldos de libre disponibilidad como método de compensación.

Cómo surge el saldo a favor en ARCA

Estos pueden generarse a través de determinaciones de oficio, declaraciones juradas de los contribuyentes o resoluciones administrativas y judiciales. A partir de ahora podrán aplicarse para el pago de impuestos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la normativa. La novedad simplifica la gestión tributaria, ya que permite cancelar deudas sin realizar pagos en efectivo, al mismo tiempo que reduce los procesos burocráticos.

Un punto clave es que los créditos fiscales cuentan con un plazo de prescripción de cinco años desde su origen; vencido ese lapso, ya no podrán ser utilizados para compensar tributos.

Con esta iniciativa, ARCA busca optimizar la administración de los créditos fiscales, acelerar la utilización de saldos a favor y mejorar la circulación de recursos dentro del sistema tributario, sin modificar las obligaciones de los contribuyentes alcanzados.