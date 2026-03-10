Cuidado con este mail que simula ser de ARCA: el organismo confirmó que es una estafa

Circulan correos falsos en nombre de ARCA que solicitan datos personales y documentación. El organismo confirmó que son una estafa.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una alerta oficial a través de sus redes sociales para advertir a los contribuyentes sobre la circulación de correos electrónicos falsos que simulan ser comunicaciones oficiales del organismo. Los mails fraudulentos solicitan datos personales, pagos o descarga de archivos y están siendo utilizados para estafar a ciudadanos desprevenidos.

Qué dicen los correos falsos Las imágenes difundidas por el propio organismo muestran dos modelos de correos fraudulentos. Uno se hace pasar por un "Equipo de Verificación" de ARCA y solicita al destinatario que responda adjuntando imágenes de documentación. El otro simula una comunicación sobre la renovación de la clave fiscal, indicando que a partir del 9 de marzo de 2026 será obligatorio realizar ese trámite para garantizar la continuidad de las operaciones. Ambos correos están marcados como FALSO por el organismo.

arca mail El organismo recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal oficial de comunicación con los contribuyentes. Foto: ARCA Qué aclaró ARCA El organismo fue contundente en su alerta: ARCA no envía correos electrónicos solicitando datos personales, pagos ni descargas de archivos. El único canal de comunicación directa entre ARCA y cada contribuyente es el Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede desde la plataforma oficial con CUIL y Clave Fiscal.

Qué hacer si recibís uno de estos correos ARCA recomienda no abrir ningún enlace ni archivo adjunto que llegue por correo electrónico en su nombre. Si se recibe un mail sospechoso, el organismo pide denunciarlo enviando el correo a [email protected] para que pueda ser analizado y bloqueado.