Cuánto cayó la recaudación tributaria durante el mes de agosto

La recaudación tributaria del Estado nacional cayó un 2,4% real interanual durante agosto de 2025, aunque si se excluye la recaudación de impuesto PAIS que dejó de percibir por su vencimiento, la variación real interanual sería positiva por 3,4%.

En tanto, la recaudación tributaria nacional acumulada en los primeros ocho meses del año, mejoró un 1,3% real interanual. Y sin considerar el impuesto PAIS habría aumentado un 8%.

Según el análisis de IARAF , (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), en base a datos de ARCA , el rubro que más cayó fue Bienes Personales, con un 71,7% real interanual.

Los otros tributos con descensos son derechos de exportación (-31,7%) e internos coparticipados (-22,4%).

La recaudación ascendió en lo que va del año. Foto: Shutterstock

Las retenciones para abajo

Para IARAF incidió de manera negativa la baja en derechos de exportación debido al anticipo de exportaciones por la reducción temporal de alícuotas y la posterior reducción permanente de alícuotas implementada en agosto.

Los tributos de mayor aumento real fueron Combustibles Líquidos con 47,3%, seguido por derechos de importación con 38,3% y Ganancias con 11,6%.

Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2% en agosto.

El principal impuesto, el IVA, mejoró un 2,3% real interanual y el segundo en importancia, aportes y contribuciones de la seguridad social, creció un 6,5% real interanual. Incidió positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible.

En términos de variación real interanual, en los primeros ocho meses del año los tributos con mayor caída fueron Internos coparticipados (-7%) y Ganancias (-0,6%).

Y los tributos con mayor aumento fueron impuestos a los combustibles (65,6%), Bienes Personales (31,2%) y seguridad social (20,6%).