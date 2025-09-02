El sindicato de Sanidad cerró una paritaria que esquiva el piso que puso el Gobierno

El gremio de empleados de Sanidad firmó una paritaria trimestral del 5,2%, lejos del 1% mensual que promueve la secretaría de Trabajo.

El Sindicato de Sanidad (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad - FATSA) logró sortear el tope que impuso el Gobierno y cerró una paritaria que supera los parámetros oficiales. El acuerdo establece un aumento salarial del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, lo que demuestra un quiebre del "cepo salarial" impulsado por la gestión actual.

El gremio ahora liderado por Javier Pokoik, quien reemplazó a Héctor Daer este año, firmó un incremento que se divide en tres tramos consecutivos: 1,9%, 1,7% y 1,6%.

El truco, que ya pusieron en marcha distintos gremios, es que, además del porcentaje, se pacta el pago de sumas fijas no remunerativas. En este caso es de $60.000 para cada uno de los tres meses, lo que sirve como herramienta para hacer el aumento más significativo en los bolsillos de los trabajadores.

Daer no continuará en la CGT. Foto: Télam Daer confirmó que la CGT preparará una nueva medida de fuerza contra Milei Foto: Télam

El detrás de la paritaria de Sanidad Esta negociación se produce en un momento de alta inflación, lo que deja los parámetros salariales del Gobierno muy por debajo del costo de vida real. El Sindicato de Sanidad se suma a la postura de otros gremios, como el de Camioneros liderado por Hugo Moyano, que la semana pasada solicitó la reapertura de su paritaria ante el reclamo de una readecuación salarial por el impacto de la inflación.