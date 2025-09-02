Tras el anuncio de la intervención en el mercado, el dólar bajó este martes

Este martes, el Gobierno nacional anunció oficialmente que hará una intervención en el mercado para contener la cotización del dólar en medio del panorama electoral de cara a los comicios del mes de octubre. La confirmación trajo consigo una cotización a la baja luego de meses en los que la moneda se movió entre las dos bandas.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer. Durante el día lunes llegó al techo de la banda, cotizando a $1400 por momentos en una jornada con mucho movimiento en los mercados.

Hoy, el Gobierno anunció su intervención en el mercado de cambios con el objetivo de frenar la escalada del dólar, logrando que durante las operaciones la divisa cediera con relación al cierre de ayer, el cual había sido de $1.385.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

La comunicación del secretario de Finanzas se produjo luego de la apertura de la rueda y cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual presencia de oferta de dólares.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.409.

dolar blue cabeza chica.jpg El anuncio del Gobierno impactó en la cotización del dólar. Pixabay

A cuánto cerró el dólar blue tras el anuncio del Gobierno

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, con una baja de 1,5% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.361, retrocediendo un 0,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,6% hasta $1.367,63, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,4% hasta los $1.371,55.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.030 millones.