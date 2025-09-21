Accidente vial en Godoy Cruz: manejaba con alcohol en sangre y terminó con una fractura expuesta

Una mujer protagonizó un accidente mientras circulaba bajo los efectos del alcohol. Con ella viajaba una menor de 4 años, quien también salió herida.

Un choque terminó con dos personas heridas en la tarde de este domingo. El accidente ocurrió en Godoy Cruz, en el cruce de las calles Rawson y Barcala. La conductora de una motocicleta circulaba con alcohol en sangre y fue quien sufrió peores heridas. Sin embargo, con ella viajaba una menor de 4 años que también terminó herida.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 16.30 de este domingo, cuando un Volkswagen Suran colisionó con una motocicleta Zanella 110 que terminó por debajo del automóvil. Quien circulaba en este último, presentó 0,11 gramos en sangre de alcohol.

Fractura expuesta y una niña herida Como resultado del accidente, la conductora del rodado de menor tamaño terminó con una fractura expuesta en un miembro inferior. Además, con ella viajaba una niña de 4 años, quien terminó sufriendo un traumatismo de cráneo sin perdida de conciencia.