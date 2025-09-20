Tragedia en Costanera: un motociclista chocó contra el muro, se cruzó de carril y lo aplastaron

El hecho se produjo este sábado cerca de las 20, cerca del puente de calle Remedios de Escalada. El motociclista perdió la vida.

Un motociclista perdió la vida este viernes por la noche en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Costanera Gobernador Videla, en el límite entre Guaymallén y Godoy Cruz. El hecho tuvo lugar cerca de las 19.50 en la intersección con Remedios de Escalada.

La víctima fue identificada como Héctor Iván Domínguez, de 43 años, domiciliado en Las Heras. Circulaba en una moto Bajaj Rouser 150 cc de color negro.

De acuerdo con las primeras pericias y el testimonio de un testigo, Domínguez se desplazaba por Costanera en la trocha de sur a norte (hacia el centro) cuando, por razones que aún se investigan, perdió el dominio del rodado e impactó contra el muro separador de carriles.

Tras el choque, salió despedido y cayó sobre la calzada en sentido contrario, donde fue aplastado por un vehículo Mini Cooper negro que circulaba hacia el norte. La conductora del automóvil, una mujer de 34 años.