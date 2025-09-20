Murió el motociclista herido en el brutal choque en cadena en el puente Chaco- Corrientes

Un camión se quedó sin frenos y causó un accidente con más de 10 vehículos involucrados.

Un camión sin frenos causó una tragedia en el puente General Belgrano que une Corrientes con Chaco al generar un choque en cadena en el que participaron más de 10 vehículos y murió un motociclista. El accidente ocurrió este viernes.

Choque en cadena1

El episodio sucedió alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto. El video registrado por las cámaras de la empresa SISE en el lugar refleja la magnitud del impacto.

Choque en cadena2

El motociclista fallecido permanecía internado en el Hospital Escuela de Corrientes pero no logró sobrevivir a las heridas sufridas al quedar atrapado debajo de un auto tras la colisión. Según informaron fuentes del establecimiento sanitario, otras personas fueron asistidas con heridas de diferente consideración y fueron dadas de alta.