Un camión volcó en la ruta 7 camino a Chile

Un camión volcó al costado de la ruta 7, en el sector del falso túnel. El chofer resultó politraumatizado y fue asistido por una ambulancia.

En la mañana de este miércoles se produjo un impactante accidente en la Ruta Nacional N° 7. A la altura del kilómetro 1233, en el sector conocido como el falso túnel un camión de gran porte volcó y su conductor terminó con heridas de consideración.

El vehículo, un camión Volvo que transportaba contenedores en su acoplado, quedó recostado sobre uno de sus laterales al costado de la calzada, en plena zona de alta montaña.

El chofer, que viajaba solo, resultó politraumatizado tras el vuelco. Minutos después del siniestro fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado en una ambulancia para una mejor atención. Además, hasta el lugar se desplazó personal de Gendarmería Nacional junto con efectivos de la Policía de Mendoza.

Accidente camión ruta 7 (1) Osvaldo Valle