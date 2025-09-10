Accidente y demoras en la autopista Perito Moreno: hay al menos cinco heridos

Cinco personas resultaron heridas tras un fuerte accidente de tránsito en la autopista Perito Moreno, a la altura del Peaje Parque Avellaneda.

Como consecuencia del impacto, cinco personas resultaron heridas, de las cuales tres mujeres tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro de salud.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 6 y generó demoras en el tránsito en la autopista Perito Moreno. Según informaron fuentes policiales y sanitarias, el accidente se produjo entre un camión de gran porte y una camioneta, cuando ambos vehículos transitaban hacia la avenida General Paz.

Así está la zona en estos momentos en la autopista Perito Moreno Accidente Perito Moreno

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) intervino en el lugar y confirmó que las víctimas presentaban politraumatismos de diversa gravedad.

En tanto, las otras dos personas recibieron asistencia médica en el lugar del accidente y no requirieron traslado. Personal de la Policía de la Ciudad y agentes viales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y permitir el desplazamiento de los vehículos afectados.