El video viral del gatito que conoció al bebé de la familia y enterneció a miles

La reacción viral de un gatito al conocer al bebé de la familia enterneció a miles y generó una ola de comentarios en redes.

Un video compartido por el usuario @BarbouNelson1 en la red social X se volvió viral en cuestión de horas. ¿El motivo? La reacción de un gatito al conocer al nuevo integrante de la familia: un bebé recién nacido en brazos de su mamá. La escena, cargada de ternura, ya acumula más de 40 mil likes y cientos de comentarios.

Un gesto que derritió a las redes En el video se ve al gato acercarse con curiosidad, olfatear al bebé y finalmente acomodarse entre madre e hijo. Pero lo que más conmovió fue un gesto muy característico entre felinos: el gatito comenzó a “amasar” suavemente al bebé, como muestra de afecto y confianza.

La escena fue interpretada por miles de usuarios como una señal de vínculo, protección y adaptación familiar. “No lo quiere atacar, lo quiere cuidar”, comentaron algunos. Otros compartieron experiencias similares con sus mascotas: “Mi gato se acostaba en los pies de mi hijo desde que nació. Hoy tiene 22 y es sano”.

¿Por qué se volvió viral? Además de la ternura, el video toca una fibra emocional que muchas familias conocen: el vínculo entre animales y bebés. La convivencia con mascotas desde los primeros días de vida no solo genera momentos como este, sino que también fortalece la empatía, el apego y el sentido de cuidado mutuo.