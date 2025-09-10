Anmat retiró del mercado un queso cremoso y otros tres productos por falta de registro

Anmat publicó en el Boletín Oficial cuatro disposiciones que prohíben alimentos y productos médicos por riesgo sanitario y falta de registro.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió cuatro disposiciones a través del Boletín Oficial que prohíben la comercialización de alimentos y productos médicos por representar un riesgo para la salud. Las medidas alcanzan a un queso cremoso falsamente rotulado, un suplemento dietario importado sin autorización, un oxímetro sin trazabilidad y varios respiradores sustraídos de una droguería.

Queso cremoso ilegal La Disposición 6693/2025, afecta al “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina”, elaborado en Marcos Paz, Buenos Aires. El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) detectó que el producto utiliza registros sanitarios inexistentes y exhibe información falsa en su rótulo. La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) emitió una alerta recomendando no consumirlo ni comercializarlo. Anmat prohibió su elaboración, fraccionamiento y venta en todo el país y en plataformas digitales.

Suplemento sin autorización El segundo caso, en la Disposición 6669/2025, se involucra al suplemento “Dietary Supplement GABA Supports Relaxation - High Potency”, marca SWANSON, distribuido desde Estados Unidos. El mismo no cuenta con registro ni ingreso legal al país, lo que impide garantizar su calidad, trazabilidad e inocuidad. Anmat lo consideró ilegal y ordenó su prohibición total en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

magnesio suplementos.jpg El suplemento importado fue prohibido por no contar con autorización de ingreso ni trazabilidad, lo que representa un riesgo para la salud. Foto: Archivo

Oxímetro sin trazabilidad La tercera disposición 6671/2025, se originó tras una inspección en Córdoba, donde se detectó el dispositivo “Pulse Oximeter - Fingertip”, modelo CE HAVANA LZX-P1681, fabricado en China. El producto no está registrado en el sistema nacional y se desconoce su procedencia, materiales y seguridad. Anmat lo prohibió por representar un riesgo para la salud y abrió un sumario contra la firma distribuidora.