Anmat aprobó las primeras gotas para tratar la presbicia sin anteojos ni cirugía

La Anmat aprobó un colirio que podría reemplazar los anteojos en personas con presbicia: una gota por día mejora la visión cercana sin cirugía.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en Argentina el uso de un nuevo tratamiento para la presbicia: un colirio oftálmico de aplicación diaria que podría reemplazar anteojos, lentes de contacto e incluso la cirugía.

El medicamento fue desarrollado por Laboratorio Elea y contiene Pilocarpina al 1,25%. Requiere una sola gota por día y mejora la capacidad de enfoque del ojo durante 6 a 8 horas. Es una alternativa no invasiva, reversible y segura para quienes están en etapas iniciales de la presbicia. En Estados Unidos, ya había sido autorizado por la FDA en 2021.

En Argentina, su venta será bajo prescripción médica. Su llegada representa una innovación en el abordaje de esta condición visual, que afecta a millones de personas a partir de los 40 años.

Una sola gota diaria permite ver de cerca sin anteojos. Foto: Shutterstock

Presbicia: el problema visual que se corrige con anteojos, cirugía o gotas La presbicia, también conocida como vista cansada, es un cambio natural en el ojo que aparece con el envejecimiento. El cristalino pierde elasticidad y dificulta el enfoque de objetos cercanos. Los síntomas incluyen visión borrosa al leer, necesidad de alejar el celular o los libros, y fatiga ocular tras tareas prolongadas.