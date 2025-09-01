Un laboratorio fue suspendido por Anmat: qué productos se retiraron del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó este lunes 1° de septiembre una disposición que inhibe preventivamente las actividades productivas del laboratorio RIGECIN LABS S.A., tras detectar irregularidades graves en medicamentos inyectables.

Las inspecciones realizadas por el INAME concluyeron que la empresa no cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), incluso después de múltiples advertencias y planes correctivos.

shutterstock_2555036825 Anmat busca garantizar la seguridad de los pacientes y prevenir riesgos asociados al consumo de medicamentos. Foto: Shutterstock

¿Qué medidas tomó Anmat?

La disposición publicada por Anmat ordena la inhibición preventiva de las actividades productivas de RIGECIN LABS S.A., además de la prohibición de uso, comercialización y distribución de los lotes afectados en todo el país. También se exige el retiro inmediato del mercado de los productos comprometidos.

Además, se inició un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica por incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). La autoridad sanitaria calificó el caso como de nivel crítico, por tratarse de medicamentos inyectables que podrían representar un riesgo grave para la salud pública.