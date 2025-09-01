Un laboratorio fue suspendido por Anmat: qué productos se retiraron del mercado
Anmat publicó en el Boletín Oficial la suspensión de un laboratorio y el retiro de medicamentos inyectables por fallas graves.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) publicó este lunes 1° de septiembre una disposición que inhibe preventivamente las actividades productivas del laboratorio RIGECIN LABS S.A., tras detectar irregularidades graves en medicamentos inyectables.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, incluye el retiro de productos del mercado, la prohibición de uso y comercialización en todo el país, y el inicio de un sumario sanitario contra la empresa.
¿Qué productos están afectados?
Según la disposición 6929/2025, los lotes comprometidos incluyen:
- Soluciones electrolíticas inyectables, con partículas en suspensión y posible contaminación microbiológica
- Solución molar de bicarbonato de sodio, con pH fuera de especificación y envases no autorizados
Las inspecciones realizadas por el INAME concluyeron que la empresa no cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), incluso después de múltiples advertencias y planes correctivos.
¿Qué medidas tomó Anmat?
La disposición publicada por Anmat ordena la inhibición preventiva de las actividades productivas de RIGECIN LABS S.A., además de la prohibición de uso, comercialización y distribución de los lotes afectados en todo el país. También se exige el retiro inmediato del mercado de los productos comprometidos.
Además, se inició un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica por incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). La autoridad sanitaria calificó el caso como de nivel crítico, por tratarse de medicamentos inyectables que podrían representar un riesgo grave para la salud pública.