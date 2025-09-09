Anmat ordenó retirar un aceite de oliva muy conocido de los supermercados

Una nueva medida de Anmat alertó por los riesgos de un aceite de oliva que era comercializado con irregularidades y riesgos para la salud.

La Anmat(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) dispuso el retiro inmediato de un aceite de oliva de amplia presencia en supermercados luego de detectar que no cumple con la normativa vigente y que podría representar un peligro para los consumidores.

Se trata del aceite de oliva Mito Andino, que carecía de registros de establecimiento y otros defectos en su rotulado. La medida se tomó luego de una investigación que llevó adelante el organismo nacional en los últimos meses. La normativa se publicó en el Boletín Oficial en las últimas horas.

El detalle de la decisión de Anmat El organismo señaló que el producto carece de los registros obligatorios que garantizan su origen y autenticidad, lo que genera dudas sobre su elaboración y trazabilidad. Al no contar con número de establecimiento ni autorización sanitaria, su comercialización resulta ilegal.

anmat Anmat y la suspensión de un aceite de oliva. Archivo

Además, se sospecha que el aceite podría estar falsamente rotulado o incluso adulterado, lo que incrementa los riesgos para la salud pública. Por este motivo, la ANMAT recomendó a quienes lo hayan adquirido que se abstengan de consumirlo hasta que se esclarezca la situación.