Anses sorprende con nuevos montos en septiembre: así se pagan las asignaciones por embarazo y maternidad
Anses actualizó los montos de las asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad: quiénes cobran, cuánto y cuándo se paga en septiembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los valores de las asignaciones familiares en septiembre, y muchas beneficiarias ya comenzaron a recibir los nuevos montos. El incremento, del 1,9%, se aplicó según la fórmula de movilidad vigente y alcanza a la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad.
Los pagos comenzaron el 10 de septiembre y se distribuyen por terminación de DNI, según el calendario oficial. Las prestaciones están dirigidas a trabajadoras registradas, monotributistas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.
¿Cuánto se cobra en septiembre?
La Asignación por Embarazo para Protección Social se elevó a $92.070,40. A este monto se le puede sumar la Tarjeta Alimentar, que paga $52.250, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que asciende a $43.405. En total, una beneficiaria que recibe los tres aportes compatibles puede alcanzar los $187.725,40 mensuales.
La Asignación por Prenatal, destinada a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo, varía según el ingreso familiar:
$57.549 para ingresos hasta $891.041
$38.749 para ingresos entre $891.041 y $1.306.800
$23.452 para ingresos entre $1.306.800 y $1.508.746
$12.112 para ingresos hasta $4.718.516
En tanto, la Asignación por Maternidad se paga durante el período de licencia y equivale al 100% del salario, según la liquidación que realiza cada empleador. El monto varía según la categoría laboral y el sueldo registrado.
Anses: ¿Cuándo se paga?
La Asignación por Embarazo se abona entre el 10 y el 23 de septiembre, según la terminación del DNI.
La Asignación por Prenatal se paga del 10 al 16 de septiembre.
La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario de pagos, sin importar la terminación del documento.
¿Quiénes pueden acceder?
La Asignación por Embarazo está destinada a personas gestantes sin trabajo formal, inscriptas en el Programa Sumar. La Asignación por Prenatal corresponde a trabajadoras registradas, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo. La Asignación por Maternidad se paga a trabajadoras en relación de dependencia durante el período de licencia por maternidad.