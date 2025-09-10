Anses sorprende con nuevos montos en septiembre: así se pagan las asignaciones por embarazo y maternidad

Anses actualizó los montos de las asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad: quiénes cobran, cuánto y cuándo se paga en septiembre.

Las asignaciones de Anses aumentaron en septiembre: conocé los nuevos valores y el calendario de pagos. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los valores de las asignaciones familiares en septiembre, y muchas beneficiarias ya comenzaron a recibir los nuevos montos. El incremento, del 1,9%, se aplicó según la fórmula de movilidad vigente y alcanza a la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad.

Los pagos comenzaron el 10 de septiembre y se distribuyen por terminación de DNI, según el calendario oficial. Las prestaciones están dirigidas a trabajadoras registradas, monotributistas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.

Anses actualiza el monto de las Asignaciones de Pago Único entre otras. Embarazo, prenatal y maternidad: Anses confirmó los montos actualizados y las fechas de cobro para cada prestación. Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Cuánto se cobra en septiembre? La Asignación por Embarazo para Protección Social se elevó a $92.070,40. A este monto se le puede sumar la Tarjeta Alimentar, que paga $52.250, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que asciende a $43.405. En total, una beneficiaria que recibe los tres aportes compatibles puede alcanzar los $187.725,40 mensuales.

La Asignación por Prenatal, destinada a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo, varía según el ingreso familiar: