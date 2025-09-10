Presenta:

Sociedad

Anses

Anses sorprende con nuevos montos en septiembre: así se pagan las asignaciones por embarazo y maternidad

Anses actualizó los montos de las asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad: quiénes cobran, cuánto y cuándo se paga en septiembre.

MDZ Sociedad

Las asignaciones de Anses aumentaron en septiembre: conocé los nuevos valores y el calendario de pagos. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los valores de las asignaciones familiares en septiembre, y muchas beneficiarias ya comenzaron a recibir los nuevos montos. El incremento, del 1,9%, se aplicó según la fórmula de movilidad vigente y alcanza a la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad.

Los pagos comenzaron el 10 de septiembre y se distribuyen por terminación de DNI, según el calendario oficial. Las prestaciones están dirigidas a trabajadoras registradas, monotributistas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.

Anses actualiza el monto de las Asignaciones de Pago Único entre otras.
Embarazo, prenatal y maternidad: Anses confirmó los montos actualizados y las fechas de cobro para cada prestación.

¿Cuánto se cobra en septiembre?

La Asignación por Embarazo para Protección Social se elevó a $92.070,40. A este monto se le puede sumar la Tarjeta Alimentar, que paga $52.250, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que asciende a $43.405. En total, una beneficiaria que recibe los tres aportes compatibles puede alcanzar los $187.725,40 mensuales.

La Asignación por Prenatal, destinada a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo, varía según el ingreso familiar:

  • $57.549 para ingresos hasta $891.041

  • $38.749 para ingresos entre $891.041 y $1.306.800

  • $23.452 para ingresos entre $1.306.800 y $1.508.746

  • $12.112 para ingresos hasta $4.718.516

En tanto, la Asignación por Maternidad se paga durante el período de licencia y equivale al 100% del salario, según la liquidación que realiza cada empleador. El monto varía según la categoría laboral y el sueldo registrado.

Anses: ¿Cuándo se paga?

  • La Asignación por Embarazo se abona entre el 10 y el 23 de septiembre, según la terminación del DNI.

  • La Asignación por Prenatal se paga del 10 al 16 de septiembre.

  • La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario de pagos, sin importar la terminación del documento.

¿Quiénes pueden acceder?

La Asignación por Embarazo está destinada a personas gestantes sin trabajo formal, inscriptas en el Programa Sumar. La Asignación por Prenatal corresponde a trabajadoras registradas, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo. La Asignación por Maternidad se paga a trabajadoras en relación de dependencia durante el período de licencia por maternidad.

