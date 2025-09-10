Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este miércoles 10 de septiembre y cuánto reciben

La Anses continúa hoy, miércoles 10 de septiembre, con el calendario de pagos correspondiente al mes en curso. Como cada jornada, los pagos se realizan de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En este día perciben sus haberes los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con DNI terminados en 2. También cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a los documentos finalizados en 4 y 5.

Además, hoy comienza el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, que se acreditan para los beneficiarios con DNI terminados en 0. En paralelo, la Asignación por Embarazo también inicia su calendario, comenzando con los documentos finalizados en 0.

Con el aumento de septiembre, la jubilación mínima alcanza los $390.277,18 gracias al bono extraordinario.

Por otra parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad se paga a quienes tienen DNI terminados en 0 y 1. En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas siguen acreditándose desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, sin distinción por número de documento .

Este mes, los haberes llegan con un aumento del 1,9% que llevó la jubilación mínima a $320.277,18, aunque con el bono extraordinario de $70.000 el ingreso real asciende a $390.277,18. La jubilación máxima, en tanto, se ubica en $2.155.162,17.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto es de $256.221,74, que con el bono alcanza los $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) llegan a $224.194,02, o $294.194,02 con el adicional.

De esta manera, la Anses suma hoy a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones dentro de su esquema de pagos, que se extenderá durante todo septiembre.