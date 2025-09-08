Anses: cómo designar a un apoderado para cobrar la jubilación y la pensión

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que aún los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de nombrar a un apoderado para que realice trámites o perciba la prestación en su lugar. Este puede ser un trámite clave para los adultos mayores.

Para concretar la designación, es necesario que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la plataforma mi ANSES . Luego, debe solicitarse un turno y concurrir a la oficina más cercana con DNI y la documentación requerida. En el caso de que el apoderado sea un familiar directo, no es obligatorio pedir turno previo.

Cualquier persona mayor de 18 años puede ser designada siempre que acredite un vínculo familiar. Entre los habilitados figuran: cónyuge, conviviente previsional, madre, padre, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, tíos, primos, sobrinos, yernos, nueras, suegros, padrastros, madrastras, hijastros o cuñados.

Además, cuando el titular no pueda movilizarse, es posible designar un representante especial por un período determinado.

Los beneficiarios también pueden optar por designar como apoderado a entidades públicas nacionales, provinciales o municipales, así como a mutuales, instituciones de asistencia social, abogados y procuradores.

En el caso de los residentes en el exterior, la normativa permite otorgar el poder a un banco que disponga de la opción de giro internacional para el cobro de la jubilación o pensión. Las entidades autorizadas son: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Patagonia, Banco Credicoop, Banco Piano y Banco Comafi.

La información oficial la otorgará Anses a través del siguiente link.