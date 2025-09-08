Calendario de pagos de Anses: quienes cobrarán $390.277 con el bono incluido en septiembre
El bono de $70.000 se suma a los haberes de jubilados en septiembre: Anses detalló quiénes lo cobran y cuándo.
Este lunes 8 de septiembre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó con el pago a pensionados, jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. Este mes, el aumento corresponde a 1,9% en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
Además, para el noveno mes del año se confirmó el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los montos más bajos. Con este refuerzo, quienes cobran la jubilación mínima recibirán $390.277,17 en total: $320.277,17 de haber base más el bono. También acceden a este beneficio completo los titulares de la Pensión Madre de 7 Hijos, mientras que quienes perciben la PUAM cobrarán $326.221,74, y las PNC por invalidez o vejez alcanzan los $294.194,024.
Calendario de pagos según terminación de DNI
El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI 0: lunes 8
- DNI 1: martes 9
- DNI 2: miércoles 10
- DNI 3: jueves 11
- DNI 4: viernes 12
- DNI 5: lunes 15
- DNI 6: martes 16
- DNI 7: miércoles 17
- DNI 8: jueves 18
- DNI 9: viernes 19
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI 0 y 1: lunes 22
- DNI 2 y 3: martes 23
- DNI 4 y 5: miércoles 24
- DNI 6 y 7: jueves 25
- DNI 8 y 9: viernes 26
El bono de $70.000 se mantiene congelado desde marzo, pero sigue siendo clave para recomponer ingresos en los sectores más vulnerables. Se paga automáticamente junto al haber mensual y no requiere trámite adicional. Quienes cobran entre $320.277,18 y $390.277,16 reciben un bono proporcional hasta completar ese monto.
Además del calendario de pagos para jubilaciones y pensiones, Anses continúa abonando en septiembre otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo y el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Todos los pagos se realizan según la terminación del DNI y se acreditan directamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.